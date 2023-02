US-Schauspielerin Raquel Welch gestorben

Die weltbekannte US-Schauspielerin Raquel Welch ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Das gab ihr Management am Mittwoch bekannt. Welch feierte in den 1960er und 70er-Jahren große Erfolge im Kino. Sie war eine der am meisten fotografierten Schauspielerinnen Hollywoods. Mit dem Film "Eine Million Jahre vor unserer Zeit" aus dem Jahr 1966 wurde sie bekannt.