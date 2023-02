"Letzte Generation" plant wieder Aktionen in Wien

Ab Montag wollen Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" den Morgenverkehr in Wien stören. Die Aktionen sind für 2 Wochen geplant. Beginn der Aktionen ist am Montag um 8 Uhr an der Sezession. Dabei hoffen die Aktivisten, dass möglichst viele Menschen mitmachen und den Verkehr blockieren.