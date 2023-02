2 Arbeiter bei Felssturz in Steyr gestorben

In Steyr in Oberösterreich sind am Mittwoch 2 Männer bei einem Felssturz getötet worden. Die beiden Arbeiter führten an einer Felswand Baggerarbeiten durch, als sich Felsstücke lösten. Die Felsstücke rutschten den Hang hinunter und verschütteten die beiden Arbeiter. Die Polizei bestätigte den Tod der 2 Männer.