Bundesheer schickt Hilfseinheit in die Türkei

Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien schickt auch Österreich Hilfe. Am Dienstag reisten 85 Soldatinnen und Soldaten des Bundesheeres in die Türkei, um dort Verschüttete zu retten. Der Einsatz soll ungefähr 10 Tage dauern, sagte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.