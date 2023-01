Stromausfälle durch starken Schneefall in Südösterreich

Starker Schneefall hat in Kärnten und der Steiermark zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Rund 17.000 Haushalte waren in der Nacht auf Dienstag von vorübergehenden Stromausfällen betroffen. Die Reparaturarbeiten waren auch am Dienstag noch im Gang. Am Dienstagmittag hatten rund 7.000 Haushalte noch keinen Strom.