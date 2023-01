Neuseelands Premierministerin Ardern tritt zurück

Die Ministerpräsidentin von Neuseeland, Jacinda Ardern, hat am Donnerstag ihren Rücktritt angekündigt. Sie will bis spätestens 7. Februar ihr Amt aufgeben, erklärte die 42-Jährige unter Tränen vor Journalisten. Sie sagte, dass sie keine Kraft mehr hat und in Zukunft mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen will.