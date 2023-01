Seit über 60 Jahren noch nie so wenig Schnee in den Weihnachtsferien

So wenig Schnee hat es in den heurigen Weihnachtsferien seit 1961 in Österreich nicht gegeben. Nur rund 35 Prozent von Österreich war in den vergangenen Ferien mit Schnee bedeckt. Im Durchschnitt waren in den vergangenen Jahren rund 70 Prozent mit Schnee bedeckt. Das haben die Wetter-Experten von Geosphere Austria herausgefunden. Sie haben die Wetter-Aufzeichnungen seit dem Jahr 1961 verglichen.