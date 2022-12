Mikaela Shiffrin gewann Riesentorlauf am Semmering

Ski-Star Mikaela Shiffrin hat den Riesentorlauf am Semmering in Niederösterreich gewonnen. Die Amerikanerin siegte 0,13 Sekunden vor Petra Vlhova aus der Slowakei. Den 3. Platz belegte die Italienerin Marta Bassino. Shiffrin feierte am Dienstag ihren 5. Weltcup-Sieg am Semmering.