Nächtlicher Drohnenangriff auf Kiew

In der Nacht auf Montag ist die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut von russischen Drohnenangriffen getroffen worden. 3 Gebiete in der Region um die Hauptstadt seien ohne Stromversorgung. Laut ukrainischen Angaben hat Russland am Montag gleich mit 35 Drohnen wichtige Infrastruktur in und um Kiew getroffen. Aus dem Umland von Kiew meldeten die ukrainischen Behörden 2 Verletzte.