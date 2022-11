Christbaum am Wiener Rathausplatz aufgestellt

Am Montag ist am Rathausplatz in Wien der Christbaum für den Christkindlmarkt aufgestellt worden. Die 130 Jahre alte Fichte traf pünktlich um 10.00 Uhr ein. Der Baum ist 28 Meter hoch und 3,6 Tonnen schwer. Der Christbaum kam mit Sattelschlepper und Polizei-Eskorte aus der Obersteiermark. Der Baum wird bis zu seiner Beleuchtung am 19. November noch geschmückt. Dann kann man ihn in voller Pracht bewundern.