Voller Erfolg für Formel-1-Team Red Bull in Austin

Red Bull-Fahrer Max Verstappen hat am Sonntag das Formel-1-Rennen in Austin in den USA gewonnen. Ein sehr langsamer Boxenstopp bei Verstappen machte das Rennen noch einmal spannend. Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton wurde Zweiter, der Ferrari-Fahrer Charles Leclerc wurde Dritter. Verstappen widmete den 90. Sieg von Red Bull dem verstorbenen Team-Eigentümer Dietrich Mateschitz. "Zu gewinnen war alles, was wir tun konnten", sagte Verstappen.