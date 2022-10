Die Uni Wien ist mit Platz 124 die beste Hochschule von Österreich. Die Medizin-Uni-Graz hat den Platz 168 erreicht. Beide Schulen haben sich im Vergleich zum letzten Jahr verbessert. Zum 1. Mal ist in diesem Jahr auch die Medizin-Uni-Wien unter den besten 200 Hochschulen. Platz 1 in dem "Times Higher Education Ranking" geht an die University of Oxford in England.