250.000 Menschen bei Queen-Aufbahrung in London

Bis Montag in der Früh war der Sarg von Queen Elizabeth II. in London aufgebahrt. So konnten sich Gäste von ihr verabschieden, am Abend wurde die Queen auf Schloss Windsor beerdigt. Es haben sich mehr als 250.000 Menschen persönlich von ihr verabschiedet. Die Zahl ist aber noch nicht endgültig, da noch Angaben ausgewertet werden.