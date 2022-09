Unwetter in Italien mit mindestens 10 Toten

In Italien sind in der Nacht auf Freitag bei heftigen Unwettern mindestens 10 Menschen gestorben. Am Freitag wurden noch 4 weitere Menschen vermisst, darunter 2 Kinder. Einige Ortschaften in der mittelitalienischen Provinz Ancona an der Adria wurden überflutet.