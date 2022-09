Messerattacken in Kanada mit 10 Toten

In Kanada sind mindestens 10 Menschen durch Messerattacken getötet worden. 15 weitere wurden verletzt und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Das teilte die Polizei in der Provinz Saskatchewan am Sonntag mit. Ermittelt wird an 13 verschiedene Tatorten. Die Polizei sucht nach 2 Verdächtigen im Alter von 30 und 31 Jahren in einem schwarzen Auto. Warum es zu den Attacken kam, ist noch unklar.