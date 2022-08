Das Land Pakistan leidet seit Mitte Juni unter ungewöhnlich starkem Monsunregen. Besonders die Region Belutschistan im Südwesten ist davon betroffen. In Pakistan haben Naturkatastrophen wie Fluten, Dürren und Erdrutsche in den vergangenen Jahren zugenommen. Am Donnerstag wurde in Pakistan der Notstand ausgerufen und um internationale Hilfe gebeten. Am Dienstag haben die Vereinten Nationen einen Hilfsplan erstellt. Benötigt werden rund 116 Millionen Euro.

Erklärung: Monsun

Der Monsun ist eine Luftströmung. Es gibt sie in den Tropen und in den Subtropen. Die Luft wird dort über dem Meer sehr feucht und strömt auf das Land zu. Dadurch entsteht sehr starker Regen. Besonders in Indien kann man das beobachten. Die Monsun-Zeit ist zwischen Juni und September.

Erklärung: Notstand

Ein Notstand wird in einem Land dann ausgerufen, wenn eine Naturkatastrophe oder ein Krieg ausbricht. Auch wenn Unruhen ausbrechen, kann der Notstand ausgerufen werden. Beim Notstand hat die Polizei mehr Rechte. Man kann dann auch das Militär einsetzen, um für Ordnung zu sorgen.