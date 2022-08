Spezialisten aus NÖ unterstützen Feuerwehren in Frankreich

In Frankreich in der Region Bordeaux gibt es derzeit starke Waldbrände. Die Feuerwehren in Niederösterreich werden die französischen Feuerwehren bei der Bekämpfung des Brandes unterstützen. Der erste Zug mit 12 Fahrzeugen und 27 Mann machte sich am Donnerstagabend auf den Weg. Am Freitag fuhr ein Wagen mit 2 Einsatzkräften los, und 47 Feuerwehrleute werden in das Einsatzgebiet geflogen.