Bodensee-Pegel nur noch knapp über historischem Tiefststand

Die große Trockenheit im heurigen Sommer lässt den Pegel des Bodensees immer weiter abfallen. Das bedeutet, dass der See flacher wird. Am Freitag wurde in Bregenz ein Pegelstand von 313 Zentimetern gemessen. Das ist der drittniedrigste je an einem 12. August gemessene Wert. Im Jahr 2003 lag der Bregenz-Pegel bei 302 Zentimetern. Im Jahr 1949 wurden 303 Zentimeter gemessen.