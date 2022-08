Französischer Zeichner Sempe mit 89 Jahren verstorben

Der französische Zeichner Jean-Jacques Sempe ist am Donnerstagabend mit 89 Jahren gestorben. Sempe wurde mit seiner Serie "Der kleine Nick" weltberühmt. Sempe erschuf die Figur des kleinen Nick zusammen mit "Asterix"-Autor Rene Goscinny in den 1950er-Jahren. Die erste Ausgabe erschien am 29. März 1959.