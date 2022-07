Salzburger Festspiele offiziell eröffnet

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Dienstag die Salzburger Festspiele offiziell eröffnet. Er hielt eine Rede in der Felsenreitschule, dabei ging es vor allem um den Krieg in der Ukraine. Van der Bellen sprach davon, dass der Krieg für uns alle Herausforderungen bringe. Ein "Zurück in die gute alte Zeit" gibt es nicht, sagte er. Daher sei ein Umdenken nötig, um diese Krise zu bewältigen. "Österreich kann das, Europa kann das", machte Van der Bellen Mut.