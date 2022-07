Hitzetage in Österreich fast verdreifacht

In Österreich gibt es immer mehr Hitzetage, also Tage mit über 30 Grad. Die Zahl hat sich in den letzten Jahrzehnten verdoppelt bis verdreifacht. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik gab es von 1961 bis 1990 jährlich zwischen 3 und 12 Hitzetage. Maximal waren es 20 Tage über 30 Grad. Von 1991 bis 2020 gab es schon 9 bis 23 Hitzetagen mit Rekorden von 40 Hitzetage im Jahr.