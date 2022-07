Gewessler gegen Tempo 100 auf Autobahnen

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler ist derzeit gegen ein Tempolimit von 100 km/h auf Autobahnen. Langsamer Fahren sei ein Beitrag zum Energiesparen, den jede und jeder leisten kann, sagte sie. Sie will aber nicht Tempo 100 per Gesetz festlegen. Niedrigere Tempolimits will sie erst einführen, wenn in Österreich der Treibstoff knapp wird.