Bub beim Spielen auf Bauernhof gestorben

Am Montagnachmittag ist auf einem Bauernhof im Salzburger Flachgau ein 9-jähriger Bub gestorben. Der Bub spielte mit dem 8-jährigen Sohn des Bauern auf einem mit Korn beladenen Traktoranhänger. Der Anhänger war gekippt, damit das Korn in ein Rohr abgelassen werden konnte. Die Buben benutzten den gekippten Anhänger als Rutsche. Dabei geriet der 9-Jährige aber in den Sog und wurde vom Getreide verschüttet. Er konnte sich nicht befreien.