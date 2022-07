Ermittlungen gegen den ukrainischen Geheimdienst-Chef

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Chef des Geheimdienstes und eine General-Staatsanwältin suspendiert. Das bedeutet, dass diese Personen bis auf weiteres nicht in ihren Behörden arbeiten dürfen. Eine Suspendierung geschieht meistens dann, wenn schwere Fehler in einer Abteilung passiert sind. Dann wird untersucht, wer an dem Fehler schuld ist.