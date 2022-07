2-jähriger Bub in Linz nach Fenstersturz auf Intensivstation

In Linz in Oberösterreich ist am Donnerstagabend ein 2-jähriger Bub aus einem Fenster im 2. Stock gefallen. Der Bub stürzte 8 Meter tief und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in das Kepler Uni-Klinikum eingeliefert, wie die Polizei am Freitag berichtete.