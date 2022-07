Die Unwetter richteten große Schäden an. Bäche traten über die Ufer und Muren gingen ab. Ausgelöst wurden die Muren und Überflutungen durch den heftigen Regen. In einigen Orten wurde in der Nacht sogar eine Zivilschutz-Warnung ausgegeben. Die Bewohner mussten in ihren Häusern bleiben, weil es draußen zu gefährlich für sie war. Straßen waren nicht befahrbar oder zerstört.