Niederländisches Königspaar beendete 3-tägigen Besuch in Österreich

Das niederländische Königspaar ist seit Montag zu Besuch in Österreich. Am Montag und Dienstag standen einige Termine in Wien gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Ehefrau auf dem Programm. Sie trafen außerdem Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg. Am Mittwoch reiste das niederländische Königspaar Willem-Alexander und Máxima dann mit dem Zug von Wien nach Graz.