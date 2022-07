Heimischer Tourismus startete gut in die Sommersaison

Die Tourismus-Branche in Österreich kann sich wieder freuen. Nach 2 Corona-Sommern ist der Start in die Saison gut gelungen. Insgesamt gab es heuer im Mai knapp über 7 Millionen Übernachtungen. Das ist fast gleich viel wie im Mai im Jahr 2019. Also noch vor Corona.