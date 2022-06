Van der Bellen verabschiedet Frauen-Fußballteam

Im Juli findet in England die Europa-Meisterschaft (EM) im Frauen-Fußball statt. Am Donnerstag hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg Österreichs Nationalteam verabschiedet. Dabei erinnerte er an die Frauen-EM 2017. Damals schafften es die Österreicherinnen bis ins Halbfinale.