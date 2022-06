Unwetter sorgte für Sturmschäden und Überflutungen

Am Montag hat ein Sturm in Österreich zu großen Schäden geführt. Alleine in Kärnten rückten die Feuerwehren zu 220 Einsätzen aus. In der Steiermark kam es zu Hagelschlag. Besonders in Graz wurden Dächer durch den Hagel beschädigt. In anderen Gegenden wurden durch den Hagel Felder mit Getreide, Mais, und Raps zerstört. Laut Hagelversicherung betragen die Schäden mehrere Millionen Euro.