Forderungen von NGOs am Weltflüchtlingstag

Zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni haben mehrere NGOs Forderungen an die österreichische Regierung gerichtet. Wegen dem Krieg in der Ukraine sind derzeit viele ukrainische Flüchtlinge in Österreich. Die NGOs fordern, dass mehr für die Integration von ukrainischen Flüchtlingskindern in den Schulen unternommen wird. Die NGOs wollen Flüchtlingen aus der Ukraine auch den Zugang zu Sozialbeihilfe und Familienbeihilfe ermöglichen.