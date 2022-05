Tod durch Schusswaffen bei US-Kindern Todesursache Nummer eins

In den USA ist Tod durch Schusswaffen die häufigste Todesursache für Kinder. Im Jahr 2020 starben in den USA insgesamt 4.368 Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre durch Schusswaffen. Im selben Jahr starben 4.036 Kinder und Jugendliche bei Verkehrsunfällen, der bis dahin häufigsten Todesursache in dieser Altersgruppe.