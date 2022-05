7 Verletzte bei Bus-Unfall in Wien

Gegen 8.00 Uhr hat es am Dienstag in Wien-Penzing einen schweren Unfall mit einem Bus der Wiener Linien gegeben. Der Lenker stieg an einer Haltestelle aus, um eine nicht funktionierende Tür vom Bus zu überprüfen. Weil die Feststell-Bremse nicht angezogen war, rollte der Bus auf der steilen Straße plötzlich los. Schließlich rollte der Bus gegen einen Baum.