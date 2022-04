In der italienischen Hafen-Stadt Triest sind gerade tausende Quallen angeschwemmt worden. Triest liegt am Adria-Meer. An das Adria-Meer grenzen zum Beispiel Italien und Kroatien. Das Adria-Meer ist ein Teil des Mittel-Meeres.

Zu dieser Jahreszeit ist es nicht ungewöhnlich, dass es mehr Quallen gibt. Doch dieses Jahr sind es besonders viele.

Starke Winde

Wissenschaftler vermuten, dass die starken Bora-Winde der Grund dafür sein können. Bora-Winde sind sehr starke Winde, die über der Adria auftreten können. Diese Winde könnten das Meer so stark aufgewirbelt haben, dass es die Quallen beeinflusst hat. Die Wissenschaftler wollen das noch weiter untersuchen.

Die vielen Quallen stören zwar vor allem die Fischer in Triest, sind aber völlig ungiftig. Manche der Quallen waren bis zu 10 Kilogramm schwer.