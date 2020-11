Attentäter von Wien war wahrscheinlich Einzeltäter

Der Terrorist, der am Montag in Wien 4 Menschen tötete und 22 Menschen verletzte, war wahrscheinlich ein Einzeltäter. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Inzwischen bekannte sich die Terror-Miliz IS zu dem Anschlag.

© APA

In der Schweiz verhaftete die Polizei 2 junge Männer. Sie sollen Kontakt mit dem Attentäter gehabt haben. Er soll im Sommer auch versucht haben, in der Slowakei Munition zu kaufen. Das gelang ihm aber nicht, teilte die slowakische Polizei mit.

Erklärung: IS

IS ist die Abkürzung von Islamischer Staat. So nennt sich eine besonders grausame Terror-Organisation. In den Ländern Syrien und Irak hat der IS sehr viele Menschen getötet. Anhänger des IS haben in Europa schon mehrere Terror-Anschläge verübt.