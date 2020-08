Trump tritt für die Republikaner zur US-Präsidentschaftswahl an

Donald Trump will wieder Präsident der USA werden. Der amtierende US-Präsident hat am Parteitag der Republikaner dem Vorschlag seiner Partei zugestimmt, wieder für sie zur Wahl anzutreten. Die Wahl findet in den USA am 3. November statt. Trumps Herausforderer von den Demokraten ist Joe Biden.