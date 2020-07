Valtteri Bottas gewann den Grand Prix von Österreich

Die Weltmeisterschaft in der Auto-Rennserie Formel 1 hat wegen der Corona-Krise verspätet begonnen. Das erste Rennen des Jahres fand am Sonntag in der Steiermark in Spielberg statt. Das schnellste Auto war wie im letzten Jahr der Mercedes. Aber es gewann nicht der Weltmeister Lewis Hamilton sondern sein Team-Kollege Valtteri Bottas. Hamilton bekam eine Zeit-Strafe. Deshalb wurde er nur Vierter statt Zweiter.