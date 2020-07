Regierung in Frankreich zurückgetreten

Die Regierung in Frankreich ist zurückgetreten. Präsident Emmanuel Macron möchte eine andere Politik machen. Dafür tauscht er die Mitglieder der Regierung aus. Deshalb traten Premierminister Edouard Philippe und seine Minister zurück. Philippe führte die Regierung seit Mai 2017 an.

© APA (AFP)

Ende Juni fanden Kommunalwahlen in Frankreich statt. Es wurden die Vertreter der Städte und Gemeinden gewählt. Dabei verlor Präsident Macron viele Stimmen an die Grünen. Deshalb will er sich mehr dem Thema Umwelt zuwenden. Das will er aber mit einer anderen Regierungsmannschaft machen. In Frankreich hat der Präsident das Sagen.