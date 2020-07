Sommerferien in Wien, Niederösterreich und Burgenland haben begonnen

In Wien, Niederösterreich und im Burgenland haben am Freitag die 9-wöchigen Sommerferien begonnen. Zuerst bekamen die rund 480.000 Schüler noch ihre Zeugnisse. Für die rund 650.000 Schüler in den anderen Bundesländern beginnen die Ferien erst in einer Woche. In Wien, Niederösterreich und im Burgenland beginnt die Schule am 7. September wieder, in den anderen Bundesländern am 14. September.