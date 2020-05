Aufregung um Corona-Ansteckungen in Wien

Wegen des Corona-Virus sind in Wien Hunderte Menschen in Quarantäne. Im Post-Zentrum in Wien-Inzersdorf wurden nämlich 70 Mitarbeiter entdeckt, die sich mit dem Virus angesteckt haben. Im Post-Zentrum Hagenbrunn in Niederösterreich haben sich 63 Mitarbeiter angesteckt, die in Wien wohnen. Deshalb mussten die Angesteckten und ihre Familien in Quarantäne.