Mitte April gab es die meisten Arbeitslosen

Die Arbeitslosigkeit in Österreich war Mitte April am höchsten und ging dann leicht zurück. Das hat Arbeits-Ministerin Christine Aschbacher am Donnerstag mitgeteilt. Am 13. April waren 588.000 Menschen arbeitslos, am 27. April waren es dann 572.000. Außerdem gibt es derzeit Anträge auf Kurz-Arbeit für 1,2 Millionen Arbeit-Nehmer.