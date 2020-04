Die Wiener Bäder sperren am 29. Mai wieder auf

Die Wiener Bäder werden am 29. Mai wieder aufsperren. Das hat Bürgermeister Michael Ludwig angekündigt. In den Bädern soll aber der Sicherheits-Abstand eingehalten werden. Deshalb wird die Zahl der Besucher begrenzt. Es sollen auch nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Becken schwimmen.