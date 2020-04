Tom Hanks tröstet Bub aus Australien mit Schreibmaschine

Der amerikanische Schauspieler Tom Hanks hat einen Brief von einem Schüler aus Australien bekommen. Dabei erkundigte sich der Bub, ob es Hanks gut geht. Er hatte nämlich gehört, dass Hanks in Australien an dem Corona-Virus erkrankt war. Im Brief beklagte sich der 8-Jährige, dass er von seinen Mitschülern geärgert wird. Der Bub heißt nämlich Corona mit Vornamen.