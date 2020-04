Regierung denkt über Masken-Pflicht für Angestellte in Lokalen nach

Mitte Mai sollen in Österreich Restaurants, Kaffeehäuser und andere Lokale wieder aufsperren dürfen. Die Regierung plant aber Regeln für die Öffnung der Lokale. Die Angestellten müssen dann vielleicht Schutz-Masken tragen. Für die Gäste soll das aber nicht gelten. Das hat Bundeskanzler Sebastian Kurz gesagt.

© APA

Andere Corona-Maßnahmen könnten auch in Lokalen gelten. Restaurants können weniger Tische anbieten. So wird der Abstand zwischen den Gästen größer. Außerdem kann die Regierung festlegen, mit wie vielen Bekannten man in ein Lokal gehen darf.