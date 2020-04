Ein Amok-Läufer in Kanada tötete mindestens 16 Menschen

Am Wochenende hat es in Kanada einen Amok-Lauf mit Schusswaffen gegeben. Dabei sind mindestens 16 Menschen gestorben. Ein Mann erschoss zuerst mehrere Menschen in einem Haus. Dann fuhr er mit dem Auto 100 Kilometer weit durchs Land und erschoss an mehreren Orten weitere Menschen.