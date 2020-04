Bewohner von Altersheimen sollen auf Corona-Virus getestet werden

Der Corona-Virus bedroht vor allem kranke und ältere Menschen. Deshalb sollen jetzt in allen Pflegeheimen und Altersheimen in Österreich Corona-Virus-Tests durchgeführt werden. Das hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober angekündigt. Die Tests sollen bei Heim-Bewohnern und bei Heim-Mitarbeitern durchgeführt werden. Insgesamt sollen so etwa 130.000 Menschen getestet werden.