Eine Frau ist bei einem Bank-Überfall in Wien angeschossen worden

In Wien hat am Freitag ein Räuber eine Bank überfallen. Bei dem Überfall hat der Räuber auch geschossen. Er hat eine Frau in den Körper getroffen und bei den Nieren schwer verletzt. Nach dem Überfall flüchtete der Täter auf einem Fahrrad. Wieviel Geld der Räuber gestohlen hat, weiß man noch nicht.