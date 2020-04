Die Regierung denkt über die Öffnung der Geschäfte nach

Die österreichische Regierung denkt darüber nach, langsam wieder die Geschäfte zu öffnen. Wie das passieren soll, will die Regierung nächste Woche bekanntgeben. Das hat Vizekanzler Werner Kogler am Freitag gesagt. Wann wieder mehr Geschäfte öffnen können, weiß man noch nicht. "Wir werden sehen, was wir nächste Woche dazu sagen können", sagte Kogler.