Inflation in Österreich stieg im Februar wieder an

Die Inflation in Österreich ist im Februar gestiegen, noch vor dem Corona-Ausbruch. Insgesamt wurde das Leben im Februar um 0,6 Prozent teurer als im Februar 2019. Heuer im Jänner lag die Inflation noch bei 2 Prozent.

Am stärksten stiegen die Preise für Mieten, Wasser und Energie. Aber auch Besuche in Restaurants und Hotels wurden teurer. Die Preise für Benzin und Diesel stiegen ebenfalls, auch einige Lebensmittel verteuerten sich im Februar. Am stärksten billiger wurden Handys, nämlich um 12,2 Prozent.

Erklärung: Inflation

Man bemerkt die Inflation daran, dass alles teuer wird. Deshalb nennt man sie auch Teuerung. Ist die Inflation niedrig, steigen die Preise nur leicht. Ist die Inflation hoch, dann steigen die Preise stärker. Bei Inflation wird das Geld immer weniger wert. Deshalb braucht man mehr Geld, wenn man sich etwas kaufen will.