Fußball-EM wegen Corona-Virus auf 2021 verschoben

Die Fußball-Europameisterschaft ist wegen des Corona-Virus verschoben worden. Die EM soll nicht in diesem Sommer stattfinden, sondern erst im nächsten Jahr. Das hat der Europäische Fußball-Verband UEFA am Dienstag entschieden. Die österreichische National-Mannschaft hat sich für die EM qualifiziert. Die EM sollte eigentlich am 12. Juni in Rom beginnen.